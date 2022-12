S kaprem připlouvá spása. Česká sváteční večeře má i duchovní význam

„Pane, otočte si toho kapra k sobě, on vám chce něco povědět,“ vybízí malý Jakub Zachystal náhodného kolemjdoucího, který upoutal jeho pozornost, protože po pražském Můstku nesl v podpaží živou rybu. „Pane, pojďte, rozesmějeme kapra,“ ponouká ho Jakub dál, a když se jim společně podaří dosáhnout toho, že kapr aspoň pohne hubou, připojí chlapec i prosbu: „A kdybyste šel kolem Vltavy, tak ho tam pusťte, jakože nerad. Umíte to udělat, jakože nerad?“

Touto úsměvnou scénou otevírá český spisovatel Ludvík Aškenazy svou křehkou Malou vánoční povídku, ve které se (právě kvůli zaujetí kaprem) Jakub na Štědrý den ztratí svému otci v centru Prahy. Komorní sváteční příběh poprvé vyšel v roce 1966, pro Československý rozhlas ho načetl Karel Höger a v Divadle v Dlouhé později získal i svou dramatizovanou podobu.

Aškenazyho vyprávění svou úvodní scénou současně ilustruje, jak běžnou – a zároveň typickou a výraznou – součást tuzemských Vánoc kapr představuje. Když o deset let později nazpívá Hana Zagorová rozvernou až infantilní píseň Zima, zima, zima, nechá ji textař Pavel Žák veršovat: „Zima je píseň sněhová vločka, štrúdl, kapr, vánočka“. A když na samém sklonku 90. let točí Jan Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského komediální Pelíšky situované do Vánoc 1967, neopomene v nich ani živého kapra v napuštěné vaně.

Smažená ryba v trojobalu, kterou si Češi obvykle 24. prosince dopřávají s bramborovým salátem, ale nese i jiné sdělení, než je potenciální riziko spolknuté kůstky. Třebaže ryby k českým Vánocům patří už od středověku, na tuzemském svátečním stole nebyli kapři ještě před sto lety samozřejmostí a důvod, proč se na Vánoce připravují právě oni, je mnohem duchovnější, než by se z Aškenazyho či z Pelíšků mohlo zdát.