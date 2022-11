S odvoláním proti výsledku podzimních maturit uspěli jen dva studenti z 509

Špatně čitelné písmo komise uznala

Jeden ze studentů uspěl s odvoláním poté, co správný výsledek zapsal do pole jiné úlohy, ale zřetelnými značkami označil, že odpověď patří na původní místo. Druhému maturantovi ministerstvo uznalo špatně čitelné písmeno. „Bylo však rozhodnuto ve prospěch žáka, že by se mohlo jednat i o písmeno jím uvedené,“ uvedla mluvčí ministerstva.

Kromě českého a anglického jazyka se maturanti odvolávali také z matematiky, a to 82 z nich. V jednotkách případů pak z německého a ruského jazyka a jeden student z francouzského jazyka.

Podle Lednové je nejčastějším důvodem odvolání podmínečné přijetí na vysokou školu. „Nejčastěji opakujícími se důvody v letošních podzimních žádostech o přezkum je argumentace, že žák je již podmínečně přijat ke studiu na vysoké škole, a proto bychom to měli zohlednit ve vyřizování žádosti. Druhým důvodem je skutečnost, že si myslí, že jim otevřené úlohy byly hodnoceny v rozporu s klíčem správných řešení,“ sdělila.