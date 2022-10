Gazdík zůstává v resortu školství. Je poradcem ministra Balaše

Bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) se stal od začátku října poradcem svého nástupce Vladimíra Balaše (STAN). Serveru Deník N to řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Celý seznam poradců Balaše ale ministerstvo teprve zveřejní, a to do konce října. Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že mezi poradci zřejmě budou i bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl či předseda rady Národního akreditačního úřadu a bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga. Podle serveru je v poradním týmu patnáct lidí.