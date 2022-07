Na ministerstvu školství skončí náměstek, který přivedl poradce obviněného v kauze Dozimetr

Kvůli známosti s jedním z obviněných v kauze Dozimetr rezignoval ministr školství Petr Gazdík (STAN) a nový ministr Balaš nyní naznačil, že jej bude následovat i jeden z náměstků. „Myslím, že se rychle dozvíte, jak to vypadá s panem Štáblem, ale nechám to na něm. Myslím si, že bude ale potřeba získat další náměstky,“ řekl ministr před zahájením neformálního zasedání evropských ministrů pro vědu.

Štábl prozatím řídí Cermat. Ministerstvo hledá stálého ředitele, o post ale není zájem

Naznačený odchod Milana Štábla by ovšem mohl být pro ministerstvo školství problém proto, že jej exministr Gazdík v květnu pověřil vedením organizace Cermat poté, co odvolal ředitelku Michaelu Kleňhovou. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na jejího nástupce, podle Balaše se do něj ale zatím přihlásil jen jeden člověk.

Pokud by zájemce nesplňoval kritéria, tak by ministerstvo muselo pověřit vedením Cermatu prozatímně někoho jiného. „Nepochybně bychom tu situaci rádi vyřešili do konce prázdnin, ale asi to bude trošku dlouhodobější záležitost,“ řekl Balaš.

Zvažuje, že lhůtu pro podání přihlášek prodlouží do konce července. Nezájem o místo šéfa Cermatu si vysvětluje obavami možných zájemců z řízení této organizace.