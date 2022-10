Pekarová Adamová vyzvala Síkelu, aby výrok o podpoře velkých firem vysvětlil na koaliční radě

Kritika Síkely

Místopředseda hnutí STAN Jan Lacina uvedl, že Síkelův výrok byl nešťastný a nevhodný. Na to, zda byl skutečně míněn jako žert, je podle něj třeba ptát se přímo ministra.

Podobně se vyjádřila i místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix, která výrok považuje za nepovedený vtip. Síkelu ale kritizovala za to, že s takovým vyjádřením přišel na debatě s velkými podniky, kterým vláda zatím nepomáhá s řešením vysokých cen energií. „Pokud pomoc potřebují a odpovědí je nepovedený vtip, mohlo to vyvolat rozladění,“ řekla.

Vláda ve středu rozhodla o tom, že maximální ceny elektřiny a plynu se budou vztahovat na domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bez ohledu na spotřebu. Malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na osmdesáti procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4200 MWh. Malé a střední firmy jsou firmy do 250 zaměstnanců s ročním obratem do padesáti milionů eur (asi 1,23 miliardy korun).

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) označila Síkelu kvůli jeho vyjadřování za „útočníka z pralesní ligy“, kterého by bylo třeba nahradit hráčem z vyšší ligy. Pekarová Adamová to nechtěla komentovat jako výrok od někoho, kdo byl členem vlády Andreje Babiše (ANO).

Ministr byl za styl svého vyjadřování kritizován již dříve a spekulovalo se o jeho odvolání. Předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) před měsícem uvedl, že ministr získal podporu na jednání vedení koaličních stran. Poukázal na to, že Síkela je schopen přicházet s řešeními i na evropské úrovni. Vytknul mu ale, že musí lépe komunikovat a své návrhy přehledněji a lepším způsobem zveřejňovat.