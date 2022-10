Analýza: ANO Senát prostě neumí

Volby do třetiny Senátu mají své vítěze. Celkem 48 kandidátů se utkalo v duelech, aby si rozdělili 24 senátních křesel, o které se bojovalo v druhém kole volby. Jména tří senátorů byla známá už minulý týden. ANO do voleb vkládalo velké naděje, do druhého kola postoupilo 18 kandidátů, kteří byli nominováni hnutím Andreje Babiše. Dopadlo to fiaskem. Ale překvapení se nekoná, píše v analýze politolog a analytik ČT Kamil Švec.