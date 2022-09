V části Prahy vypadl proud. Za problémy může znovu rozvodna Jih

Výpadek se týká třeba Prahy 2, 4 a 10. „Je to u nás, je to na naší soustavě, zjišťujeme, co se stalo, je to rozvodna Jih,“ řekl mluvčí PRE. „Pokud by byl nějaký větší problém, je samozřejmě možné proud přepojit, aby laicky řečeno tekl z jiných směrů, protože do Prahy teče proud z několika různých směrů,“ dodal Hanzelka. Větší závadu je tak podle něj možné vyřešit poměrně rychle.

„V důsledku výpadku elektrické energie v oblasti Prahy 2, Prahy 4 a Prahy 10 evidujeme zvýšený počet požadavků na vyproštění osob uvízlých ve výtahu,“ napsali hasiči na Twitteru.

Omezení v provozu tramvajových linek se podle organizátora pražské integrované dopravy (PID) týká celé oblasti od Nuslí až do Strašnic. „Výpadek napájení omezil také provoz tramvají linek 4, 6, 7, 11, 14, 18, 19, 22 a 26,“ uvedl PID na Twitteru.

Letos už postihl Prahu asi hodinový rozsáhlý výpadek elektřiny začátkem června, kdy došlo i k ochromení městské hromadné dopravy, a to zejména na pravém břehu Vltavy, kde nejezdily tramvaje ani metro a v části města zhasly také semafory na křižovatkách. Nemocnice, ministerstva nebo obchodní centra musely využít záložní agregáty.