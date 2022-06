Praha umlkla. Porucha v rozvodně zastavila tramvaje i metro, lidé zůstali ve výtazích

Kolem tři čtvrtě na devět ve čtvrtek dopoledne přestala dodávat elektřinu rozvodna na pražském Chodově, což vzápětí ochromilo velkou část města. Zhasly domácnosti v Praze 4, 5 a 10. Pražská energetika má v zasažené oblasti asi čtvrtinu svých odběratelů.

Výpadek také způsobil výpadky internetových sítí. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová připustila, že několik desítek minut bylo v oblasti postižené výpadkem nefunkční pevné připojení k internetu. „Trvalo jen pár desítek minut a podařilo se velmi rychle opět vrátit do normálu. Nyní jsou již všechny služby plně dostupné,“ ujistila mluvčí. Vodafone žádné podobné výpadky nezaznamenal.

Zastavené tramvaje

Mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík uvedl, že se zastavily tramvaje na pravém vltavském břehu od centra k jihu a devět minut nejezdilo ani metro C. Dopravní podnik ihned spustil záložní generátory, díky nimž dojely vlaky, které by jinak zůstaly potmě v tunelech, do nejbližších stanic. „Lidé rozhodně nezůstali v tunelu mezi stanicemi,“ ujistil mluvčí Šabík.

Tramvaje se rozjížděly postupně, jako poslední se obnovil provoz ve východní části Prahy – Hloubětíně nebo Strašnicích. V malé míře ovlivnil výpadek provoz na příměstských železničních tratích, krátkodobě se zastavil provoz mezi Braníkem a Vraným nad Vltavou, potom nabíraly vlaky na trati zpoždění, protože vypadlo zabezpečovací zařízení.