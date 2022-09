Někteří senátoři obhajující mandát propadli hned v prvním kole. Neúspěšní byli Horník nebo Jelínková

Senátoři, kteří obhajují svůj mandát, vstupují do voleb s mírnou výhodou. Mají zkušenosti z předchozí kampaně, jsou ve svém obvodu známí, vědí, s jakou agendou voliče oslovit. Proto stojí za pozornost, pokud se neprobojují ani do druhého kola. Když už se to ale děje, značí to problém.