Ve druhém kole senátního obvodu Mělník se střetnou Smotlachová a Brzobohatá

Brzobohatá je bývalá poslankyně za ANO. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži, řadu let pracovala v reklamní agentuře. V roce 2010 onemocněla těžkou meningitidou, kvůli které přišla o obě nohy nad koleny. Později spoluzaložila občanské sdružení No foot no stress, které se věnuje pomoci lidem s amputovanými končetinami, je aktivní také v organizaci věnující se osvětě kolem meningitidy.

V roce 2017 byla zvolena do sněmovny jako bezpartijní za ANO, v dolní komoře působila mimo jiné ve výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví. Zasazovala se například o rozšíření bezplatného očkování proti meningokokovi. Poslanecký mandát loni neobhájila, letos se také neúspěšně ucházela o členství v Radě České televize a Radě Českého rozhlasu.