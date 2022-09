ON-LINE: Komise sčítají hlasy. První malé obce již znají výsledky voleb, větší města ale budou čekat dlouho

Český statistický úřad, který výsledky zveřejňuje, když mu je komise pošlou, očekává, že letos to nebude jiné. „Co se týče zpracování, jsou to nejkomplikovanější volby,“ podotkl předseda úřadu Marek Rojíček.

Již v pátek volil prezident Miloš Zeman, který poprvé hlasoval pro kandidáty do zastupitelstva obce Lány a nikoli hlavního města Prahy. Další vrcholní politici volili vesměs ve velkých městech a přinejmenším předsedové stran zastoupených v Poslanecké sněmovně tak učinili již v pátek. Na velká města se také upíná největší pozornost stran. ANO obhajuje volební vítězství ve většině krajských měst kromě Liberce a Prahy, zdaleka ve všech městech však nemá primátory. Piráti se pokoušejí zachovat si primátorský post v Praze, ODS zase mimo jiné v Brně.

V absolutním počtu před čtyřmi lety získala nejvíce hlasů místní sdružení, respektive sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislí kandidáti. Ze stran byla v celorepublikovém měřítku nejúspěšnější KDU-ČSL se ziskem 5,2 procenta hlasů.

Senátoři poznají již v prvním kole nejméně jednoho nového kolegu

V senátních volbách to mají komisaři jednodušší, ovšem s tou výhradou, že je většinou musí sčítat zároveň s výsledky komunálních voleb. V obálce pro senátní volby by ale měl být vždy pouze lístek se jménem vybraného kandidáta. Kdo postupuje do druhého kola, případně zda někdo již v prvním kole zvítězil a získal senátorské křeslo, by tedy mohlo být jasné dříve, než se podaří sečíst všechny hlasy pro zastupitele.

Na postupových místech do druhého kola má zatím ANO sedmnáct kandidátů, ODS a KDU-ČSL po sedmi, TOP 09 čtyři. Z obhajujících senátorů je ve špatném postavení Jan Horník (STAN) na Karlovarsku, který je po sečtení pěti procent okrsků až na pátém místě, na postupových pozicích jsou Věra Procházková (ANO) a Václav Slavík (SPOLU). Až na třetím místě je po sečtení osmi procent okrsků obhajující senátor Petr Holeček (STAN) na Mělnicku, kde jsou na postupových pozicích Andrea Brzobohatá (ANO) a Jarmila Smotlachová (ODS).

V průběhu sčítání je zatím nad hranicí 50 procent Ladislav Václavec (ANO) na Bruntálsku a kolem ní se poyhbují Miloš Vystrčil (ODS) v Jihlavě a Michael Canov (SLK) v Liberci. Všichni tři obhajují senátorská křesla. Případný nadpoloviční zisk by znamenal zvolení již v prvním kole. Téměř jisté je, že nebude druhé kolo v obvodu Ústí nad Orlicí, protože jsou zde pouze dva kandidáti. Překazit by to mohla jedině nikdy nevídaná shoda, kdy by dostali Petr Fiala nominovaný KDU-ČSL i Stanislav Ešner kandidující za ANO totožný počet hlasů. Zvolený kandidát nahradí Petra Šilara (KDU-ČSL), který již post neobhajuje.