Ministerstvo financí zjistilo výrazný pokles marží u nafty

Analytik Purple Trading Petr Lajsek nepovažuje zjištění o poklesu marží za překvapivé. „Marže čerpacích stanic přirozeně klesaly s cenou pohonných hmot. Čerpací stanice pak patrně vyděsily i výsledky kontroly marží ministerstvem financí za červenec, které ukázaly na nadměrné zvyšování ,“ sdělil. Připomněl, že kvůli nadměrným maržím vláda uvažovala o cenové regulaci. To, že k ní ministerstvo nepřistoupilo, ale považuje za správné rozhodnutí. Situaci podle něj zřejmě vyřeší mimořádné zdanění firem v petrolejářském průmyslu.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření. Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.

Pohonné hmoty v uplynulých týdnech zlevňují. Benzin Natural 95 je nejlevnější od začátku března, ve středu se prodával v průměru za 39,09 koruny za litr. U nafty je pokles ceny méně razantní, ve středu se prodávala průměrně za 44,70 koruny za litr.