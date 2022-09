Je třeba zastropovat ceny energií pro velké firmy, míní Havlíček. Chceme o tom dál jednat, ujišťuje Kupka

„Kdyby to bývalo bylo možné a kdybychom se v tomto směru dokázali potkat s těmi (unijními) pravidly, tak by to jistě mohla být rychlejší úleva. Ale nejsme schopni a nemůžeme si dovolit způsobit jiné problémy, které by ve výsledku dohonily i ty firmy,“ vysvětlil ministr Kupka, proč v tuto chvíli není možné zastropovat ceny energií i pro velké firmy.

„Kdybychom pro ně vytvořili podmínky, které by na druhou stranu ostatní státy vedly k izolaci České republiky, k izolaci těch firem, tak první, kdo by na to doplatil, jsou právě ony. Toto je věc, kterou musíme odpovědně sledovat,“ dodal ministr dopravy.

Uvedl ale také, že vláda o zastropování energií i pro velké firmy dál přemýšlí a chce o něm jednat i na evropské úrovni. Vládní pomoc se podle něj bude vztahovat na firmy, u nichž náklady na energie přesáhnou tři procenta jejich produkce.

Havlíček: Mělo se jít po cenách u výrobců

Exministr Havlíček tvrdí, že se vláda měla zaměřit na ceny u výrobců: „Mělo se jít po cenách výrobců energií, ne po tom konci u obchodníků. Mělo se nařídit, jaká cena bude od výrobců, to znamená společností, které elektřinu u nás vyrábějí, nikoliv těch, které už ji prodávají koncovým zákazníkům.“

Firmám se nyní energie nezlevní a budou muset čekat, zda dosáhnou na státní pomoc, uvedl Havlíček. „V tuto chvíli se musí bojovat za zastropování,“ uzavřel exministr.

Celá diskuze ve videu v úvodu článku.