ŽIVĚ: Debata zástupců uskupení kandidujících v komunálních volbách v Ostravě

Jiří Jureček , který do voleb vede kandidátku STAROSTŮ pro OSTRAVU , považuje za první pilíř zajištění zdraví občanů, konkrétně například investice do Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách, která podle něj má projít generální opravou. „Druhou oblastí je doprava, chceme dobudovat páteřní infrastrukturu. Třetí náš bod je energetika,“ shrnul priority svého uskupení Jureček.

Petr Kajnar, který v minulosti už primátorem Ostravy byl a nyní do voleb vede koalici ČSSD a hnutí LEČO, stejně jako někteří jeho předřečníci vypíchl odliv obyvatel z krajského města. „Co je potřeba dělat především, je lákat do Ostravy peníze. O investory je třeba se starat – jezdit za nimi, lákat je do města,“ má jasno Kajnar. Důležitá je podle něj i podpora univerzit. Zároveň upozornil, že „stojíme před těžkou dobou, kdy budou mít lidé hluboko do kapsy“.

Úřadující primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO 2011) se domnívá, že krátkodobě je třeba pomoct lidem i institucím ohroženým energetickou krizí a podpořit je například v přechodu k alternativním zdrojům energie. „Na ty musí přejít i město a veřejné instituce,“ domnívá se Macura. Ve střednědobém horizontu je dle něj třeba více reagovat na stárnutí obyvatelstva. Za třetí důležitou oblast Macura považuje další zvyšování kvality života ve městě.

Lídra kandidátky hnutí Ostravak Lukáše Semeráka těší, že další účastníci debaty vnímají problémy města stejně jako on – poukázal tak například na úbytek obyvatel krajského města. Na rozdíl od ostatních diskutujících si ale myslí, že i když mladí lidé z Ostravy odcházejí, jiní jejich vrstevníci do města míří. Důležité je podle něj i hledat příčiny toho, proč lidé Ostravu opouštějí. Za jednu z nich považuje životní prostředí. „Když máte děti, které mají odmala astma, tak je to věc, která vyhání hodně mladých rodin pryč,“ míní Semerák.

Do debaty byli představitelé kandidujících subjektů pozváni na základě zveřejněných volebních pravidel České televize.