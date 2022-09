Sněmovní volby by nyní podle průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, následovala by ODS s 19,5 procenta a SPD s 11 procenty. Do dolní komory by se ještě dostali Piráti (8,5 procenta) a Starostové (6,5 procenta).