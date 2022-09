Úřady šetří na energiích. Ve sněmovně se bude topit kratší dobu, ministerstva rozšíří home-office

Úsporná opatření kvůli zvyšujícím se cenám energií postupně zavádí Senát i Poslanecká sněmovna. V horní komoře je v kancelářích maximálně jednadvacet stupňů a na chodbách patnáct. Na toaletách se až na výjimky používá jen studená voda. „Budeme také dopředu zjišťovat, které prostory jsou aktuálně využity a podle toho budeme topit,“ dodala tisková tajemnice Senátu Lada Faldynová.

Ve sněmovně zavedli téměř stejná opatření. V prostorách dolní komory se nyní topí jen mezi sedmou a sedmnáctou hodinou, tedy o dvě hodiny méně než dřív. Teplotu snížili o tři stupně. „V letošním roce by měla úspora dosáhnout ještě do konce roku 660 tisíc korun, v příštím roce je to za každý měsíc asi 150 tisíc korun,“ popisuje předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Zhruba patnáct až dvacet procent nákladů chce podle svého prohlášení ušetřit i Úřad vlády. Jeho zástupci avizovali, že by se v objektech mělo méně svítit, konkrétní plán ale oznámí až příští týden.