Pravidelná zpoždění na dráze mají dohru. Ministerstvo chce zpřísnit podmínky pro zadávání zakázek

Ministerstvo dopravy chce zpřísnit podmínky pro zadávání zakázek na dotované rychlíky. Impulsem pro to je například situace na lince z Ústí nad Labem do Kolína, kde má dopravce RegioJet nedostatek lokomotiv a cestující to pociťují až hodinovými zpožděními. K těm navíc dochází velmi často – v srpnu se komplikace, za kterou se firma omluvila, opakovala každý šestý den. RegioJet proto čekají pokuty, odebrání zakázky mu však zatím nehrozí.