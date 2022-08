Elektromobily bez varovného systému jsou riziko pro nevidomé, neslyšící i nepozorné chodce

Už rok musí mít všechny nové elektromobily akustický varovný systém (AVAS). Povinnost zavedla evropská legislativa. „Od 1. 7. 2019 všechny nově schválené typy elektromobilů a od 1. 7. 2021 všechny nově vyrobené elektromobily musí mít systém AVAS, který automaticky vydává zvuk obdobný jako auto se spalovacím motorem, a to minimálně v rychlosti vozidla od nastartování do zhruba dvaceti kilometrů v hodině a rovněž při couvání,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Pokud takový člověk motor neslyší, může vstoupit na přechod rovnou pod kola elektromobilu. Podle Součkové je problém také to, že mnohdy neslyší ani to, že elektromobil zastavil, a nemá tedy žádný signál, že může cestu bezpečně přejít.

Alternativní řešení se neověřila

Uvažovalo se i nad jinými řešeními, která by nevidomým a nedoslýchavým pomohla rozpoznat blížící se elektrické vozidlo. Jedním z nich byl vestavěný varovný mechanismus ve slepecké holi, který by na elektromobil upozornil. Další zvažovanou možností byla aplikace ve smartphonech. „V neposlední řadě byl diskutován systém založený na vibracích, kdy by existoval vibrační přijímač, který by upozorňoval na elektromobil,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Z výše zmíněných alternativ se žádná v testech neukázala jako dostatečně životaschopná. „Problémem bylo, že bílou hůl používají jen slepci a nikoliv jiné ohrožené skupiny obyvatel, například děti nebo senioři. To samé se týkalo i smartphonů,“ vysvětluje mluvčí rezortu.