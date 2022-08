Kauza ohledně styků Mlejnka s Redlem může mít na civilní rozvědku dopad, říká Žáček

„Primárně to závisí na tom, jestli pan ředitel dostane prověrku na ‚přísně tajné‘, protože je to podmínka, aby mohl být ředitelem v zásadě jakékoliv tajné služby,“ prohlásil ve vysílání ČT24 Žáček.

Vnímá, že je Mlejnek spojován s korupční kauzou, odmítá ale navzdory komentářům v médiích a výrokům kolegů politiků dělat předčasné závěry.

„Také proto jsem přistoupil na to, že jednání (bezpečnostního) výboru, na kterém se mělo projednávat uvedení pana ředitele Mlejnka do funkce 1. září, uděláme dřív. Myslím si, že je nutné o tom diskutovat na platformě, která je k tomu určená, to znamená na bezpečnostním výboru,“ upřesnil Žáček. Předpokládá, že podstatná část jednání naplánovaného na 25. srpna bude otevřená. Ve stejný den se sejde také Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.