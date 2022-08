Nad Hřenskem se rozhořelo skryté ohnisko

V Národním parku České Švýcarsko ale nadále zasahuje na tisíc hasičů. Požářiště se jim už podařilo zmenšit zhruba na 440 hektarů. Stále se ale rozhořívají ohniska například u Pravčické brány, nebo na vrchu Bouřňák. Jedno ze skrytých ohnisek se ráno také rozhořelo v oblasti nad Hřenskem, oznámil mluvčí hasičů Martin Kavka. Do míst chtějí proto umístit nádrže, aby to hasiči i vrtulníky měli k vodě co nejblíže.