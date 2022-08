Úrazů na elektrokoloběžkách přibývá. Jezdci nenosí helmu a řídí opilí

Desítky výjezdů a zhruba čtyřicetiprocentní nárůst případů způsobených jízdou na elektrokoloběžkách oproti loňskému roku hlásí i záchranáři z Jihočeského kraje. Stoupající trend zaznamenali i jejich kolegové z Vysočiny. Také Fakultní nemocnice Brno se letos potýká s větším množstvím takových zranění.

Přilba je na koloběžce povinná do osmnácti let

Pro jízdu na elektrokoloběžce platí stejná pravidla jako pro jízdu na kole. Přilbu proto musí mít jenom jezdci do osmnácti let. Přesto ji zdravotníci doporučují nosit v každém věku, a to i kvůli rychlosti, kterou se stroje pohybují.

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že vzhledem k váze a vyvinuté rychlosti elektrokoloběžky kinetická energie při kolizi ovlivňuje způsob pádu, tím pádem také mechanismus poranění. Zjednodušeně řečeno, elektrická koloběžka se při pádu chová jinak kvůli své váze a rychlosti,“ vysvětluje mluvčí záchranářů z Jihočeského kraje Zuzana Fajtlová.

Na elektrokoloběžkách by lidé také neměli jezdit po chodníku, ale pouze po silnici, popřípadě v cyklopruzích.