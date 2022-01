Hradec Králové chce zpoplatnit parkování sdílených koloběžek, čeká na schválení od ministerstva

„Ve městech to má rozhodně potenciál, protože je to rozhodně čistější než například jezdit autem. Ale je potřeba se k tomu chovat s nějakou úctou, to znamená s úctou ke koloběžce i k prostranství, ve kterém se ta koloběžka pohybuje,“ myslí si student z Hradce Králové Ondřej Ivančak.

Elektrokoloběžky se do ulic Hradce Králové opět vrátí koncem března. Zatím jsou v ulicích jen sdílená kola, ovšem těch bez motoru se nová vyhláška netýká.