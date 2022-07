Obce a města musejí kvůli rostoucí inflaci šetřit, někde výrazně omezí investice

Dražší bude například oprava domu na Palackého náměstí v Kutné Hoře, ze kterého má být muzeum a informační centrum. Cena úprav má přijít na 77 milionů korun. „Z toho je 51 milionů dotace, a my jsme teď nedávno schvalovali navýšení o patnáct milionů,“ uvedla místostarostka města Silvia Doušová (STAN a Šance KH).

Oproti původnímu plánu přibyl v projektu nový výtah a další úpravy, což stavbu prodloužilo a také prodražilo. Podíl na tom mají zčásti i rostoucí ceny materiálů. Zastupitele Kutné Hory ale trápí i ceny energií. Na podzim bude město soutěžit dodávky na další roky, a to za nové a vyšší ceny. Doušová uvedla, že u elektřiny počítají s trojnásobnou cenou, u plynu až šestinásobnou.

Dražší bude zřejmě i stavba dopravního terminálu v Chlumci nad Cidlinou. Dodavatelé tlačí na navýšení vysoutěžené ceny. „Najednou došlo k prudkému zdražení živic. Firmy nám mohou hrozit tím, že i za cenu sankcí nám to nedodělají, my se tak bojíme rozhodnutí, co máme udělat,“ řekl starosta města Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).