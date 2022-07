O kapitánské zkoušky je letos zase větší zájem. Státní plavební správa zatím vydala přes 2500 průkazů

Zcela naplněné kapacity na léto hlásí například Yacht Club Praha. „Naše kurzy máme každoročně plně vybookované,“ dodává operátor zákaznického centra Matěj Novák. Velký zájem registruje i firma Kapitánské kurzy. „V tuto chvíli máme poslední volná místa na kurz v září,“ říká instruktor Vladimír Plodek.

Každoročně chtějí kapitánské kurzy absolvovat především muži. „Mezi účastníky jsou muži i ženy, každopádně vyšší počet máme opravdu mužů,“ potvrzuje instruktor společnosti Kapitán je pes Jan Hamza.

Ceny kurzů, které si mohou zájemci udělat, se nejčastěji pohybují od šesti do osmi tisíc korun. Kapitánské průkazy, které se u nás vydávají, mohou absolventi uplatnit k vedení motorového člunu nebo plachetnice na vnitrozemských vodních cestách v Česku a v zahraničí. Na moři pak v omezené míře, a to do vzdálenosti jedné námořní míle od břehu.

Pozor na změnu pravidel

Pravidla pro majitele kapitánských průkazů vydaných před rokem 2015 se brzy změní. Na podzim tohoto roku má vstoupit v platnost novela zákona o plavebních průkazech, která výměnu neplatných dokladů už neumožní.

Ti, kteří si průkazy včas nevymění, tak budou muset skládat a zaplatit zkoušky znovu. Za plavbu bez platného průkazu hrozí pokuta až sto tisíc korun.