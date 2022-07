Zájem o čtvrtou dávku proti covidu Válka překvapil. Máme, co dohánět, řekl Špičák

„Já jsem příjemně překvapený tím zájmem, vzhledem k tomu, že máme prázdniny a jsem rád, že očkovací centra a praktičtí lékaři do akce tak vstupují,“ prohlásil Válek. Ocenil, že Češi se chovají rozumně a nechávají se naočkovat.

Špičák ale takový optimista není. „V současné době je situace taková, že v Česku se podalo 165 tisíc dávek na sto tisíc obyvatel, což je daleko méně než v zemích západní Evropy. Máme co dohánět v proočkovanosti,“ podotkl.

Zároveň upozornil, že každá vlna epidemie se dosud chovala jinak. „Měli bychom analyzovat výsledky té současné a mám pocit, že efekt ochranný je výrazně menší než u předchozích,“ dodal s tím, že takovou analýzu v datech resortu zdravotnictví nenašel.

Válek ho ale opravil, že taková analýza dat existuje. „Ochranný efekt po očkování současnými vakcínami trvá šest až sedm měsíců, to byl ten hlavní důvod, proč jsem si troufl pustit očkování již teď, protože většina odborníků očekává, že se lehce posune podzimní vlna, že ta kulminace bude na přelomu prosince a ledna. To znamená, že já potřebuji, aby ta ochrana občanů trvala opravdu září až únor, a tím pádem můžeme v srpnu očkovat,“ vysvětlil Válek s tím, že se jedná o jasné stanovisko, ať už WHO nebo Evropské komise a odborných týmů.