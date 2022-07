Senioři pečují celý život o své postižené děti. Stát od nich ale někdy dá ruce pryč

Úřady netuší, kolik je v Česku seniorů, kteří celý život pečují o své handicapované děti. Ti jsou proto na péči často úplně sami. Ve vyšším věku už ale nezvládají to co kdysi. Takový je i příběh Blaženy Slavíkové a jejího osmačtyřicetiletého syna Aleše. Stárnoucí matka a její manžel by k péči o nemocného muže potřebovali elektrický vozík. Stát jim ale s jeho nákupem nepomůže. Reportáž o seniorce, která se stará o nemocného syna, natočila Pavla Kubálková.