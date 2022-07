Policie při zkoumání prezidentské milosti pro podnikatele Podroužka nezjistila trestný čin

Podle Podroužka šlo o „obrovské překvapení“

Muže, kterého pražští policisté stíhali za krácení daně se škodou zhruba 9,7 milionu korun, omilostnil Zeman v polovině loňského září. Hrad k tomu tehdy uvedl, že muž trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že „tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě“.

Radiožurnál a iROZHLAS.cz následně informovaly, že omilostněným mužem je olomoucký podnikatel Pavel Podroužek, který se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost.