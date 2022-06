Černochová představila priority během předsednictví. Jsou to boje v kyberprostoru a spolupráce EU a NATO

Pomoc Ukrajině se podle ní řeší na všech unijních jednáních. „Budeme se zasazovat i o to, abychom v rámci svého předsednictví pomáhali Ukrajině nejenom v průběhu bojů, ale i při její poválečné obnově,“ podotkla.

V souvislosti s výcvikem ukrajinských vojáků podotkla, že by mělo jít o různé typy výcviku. „V tuto chvíli se spolu s ukrajinskou stranou domlouváme na nějakých podmínkách,“ řekla. Jednání se podle ní povedou i s dalšími spojenci v NATO o tom, jaký typ výcviku v jaké zemi by přicházel v úvahu. „Probíhají první jednání a máme první ještě ne zcela konkrétní obrysy spolupráce,“ dodala.

Bezpečnost euroatlantického prostoru

Zmínila bezpečnost euroatlantického prostoru, který podle Černochové stojí právě na spolupráci EU a NATO, a obě organizace se vzájemně doplňují. „V rámci předsednictví se budeme snažit spolupráci zintenzivnit a hlavně zamezit duplikování úsilí obou organizací,“ poznamenala.

Během následujícího půlroku podle ní bude podepsána společná deklarace EU a NATO, která dá vzájemné spolupráci další politický impulz. Unie a Aliance by nově měly spolupracovat například ve vojenské mobilitě. Ministryně řekla, že Česko bude podporovat přípravu strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu vesmíru.

Dalším tématem bude snaha o zavedení tzv. strategického kompasu do praxe. „Je to prakticky první konkrétní bezpečnostní a obranná strategie Evropské unie a je to hlavně soubor konkrétních úkolů,“ popsala Černochová. V EU byl dokument přijat v březnu. Česko se podle ní v této oblasti zaměří na posilování obranyschopnosti EU nebo na podporu malých a středních firem v obranném průmyslu.

Zmínila také důležitost obrany proti hybridnímu působení, a to hlavně Ruska. Podle svých slov je ráda, že nový náčelník generálního štábu Karel Řehka byl bývalým šéfem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Klíčovým úkolem je podle ní boj právě v kyberprostoru. „Kyberprostor je jedno z dalších bojišť. Je to bojiště, které není v tuto chvíli viditelně krvavé, ale je o to závažnější,“ uvedla a dodala, že tyto boje jsou stejně neúprosné jako kdekoliv jinde.