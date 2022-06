Stanjura: Vláda uvažuje o tom, že by snížení spotřební daně z nafty bylo trvalé

Kvůli vysokým cenám paliv se vláda rozhodla snížit od začátku června do konce září spotřební daň z nafty a benzinu o 1,50 koruny na litr. Podle Stanjury by vláda mohla rozhodnout o prodloužení do konce srpna. Sám je prý příznivec trvalých řešení, nikoliv těch přechodných.

„U nafty jsme to snížili zejména z konkurenčních důvodů pro naše dopravce,“ uvedl v pořadu. Pokud je totiž v sousedních zemích, což jsou přímí konkurenti tuzemských dopravců, daň na evropském minimu, tak česká vyšší daň pro ně představuje hned počáteční konkurenční nevýhodu.

