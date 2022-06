Šetřete, radí odcházející guvernér ČNB Jiří Rusnok

Pokud by taková situace nenastala, vidí vývoj inflace nadějně: „Jsme víceméně na vrcholu a ceny začnou růst pomaleji, měsíční inflace bude klesat od druhého pololetí a dále. Pořád ale budeme na dvojciferných číslech do konce roku, o tom není pochyb. V příštím roce, pokud bude pokračovat ten základní pozitivní scénář, bychom se poměrně rychle měli dostávat zpátky až někam ke dvěma procentům na konci roku.“

Podle odcházejícího guvernéra ČNB by výrazná krize nastala v případě, že by Rusko ukončilo dodávky plynu a ropy do Evropy. „Nejsme rozhodně připraveni. Podniky budou mít problémy. Bude záležet na tom, jaké najdeme alternativní zdroje. HDP bude menší o několik procent, bude skutečná krize. Bude to bolet. Minimálně jednu nebo dvě zimy to bude bolet,“ vykresluje takovou eventualitu Rusnok.

Předražené zboží

Podle Rusnoka u některých komodit neodpovídá zdražování skutečným inflačním tlakům. Některé firmy podle něj zkouší, co poptávka unese. „Jestliže máme nejrychlejší růst cen oděvů a obuvi v Evropě, která se tady většinou ani nevyrábí, co to je? To je snaha zahojit se po covidu a říct si: Vždyť ti lidé mají našetřeno a jsou na to nachystaní, oni si to možná koupí i za tu cenu,“ domnívá se Rusnok.