Zemřel zakladatel české dětské hematologie Otto Hrodek

V nedožitých sto letech v sobotu zemřel profesor Otto Hrodek, zakladatel české dětské hematologie. Věnoval se zejména diagnostice a léčbě dětské leukémie. Jako jeden z prvních zaváděl v Československu do léčby nové léky, které prodlužovaly nemocným dětem život. O Hrodkově úmrtí v pondělí informovala 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde působil do svého odchodu do důchodu před deseti lety.