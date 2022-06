Odklad se každoročně týká pětiny českých předškoláků. Stát se dosud neúspěšně snaží o nápravu

Josefíně je šest let a v Základní škole Jeseník ve stejnojmenném městě navštěvuje přípravnou třídu. Letos jí bude končit a v září teprve nastoupí do první třídy. „Byla narozená v červenci,“ vysvětluje pozdní nástup své dcery do školy Petronela Poledníková. „Druhý důvod byl, že máme ještě staršího, třináctiletého syna. U něj nám odklad nikdo nedoporučil, nyní je v sedmé třídě a odklad mu chybí neuvěřitelně. Z toho důvodu jsem u dcery neváhala.”

Na Jesenicku, odkud Josefína pochází, v minulém školním roce do první třídy později nastoupilo asi třicet procent žáků. Dívka samotná je takzvaným prázdninovým dítětem, tedy potomkem narozeným chvíli před začátkem školního roku.

Podle českých zákonů by měla po dovršení šesti let hned v září nastoupit do školy, současně by ale zřejmě byla nejmladší ze třídy. Kvůli školní zralosti je proto měsíc narození dítěte jedním z faktorů, ke kterým pracovníci pedagogicko-psychologických poraden při schvalování odkladu přihlíží.

Podle Evy Pacherníkové, vedoucí pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny v Jeseníku, je ale vysoký počet odkladů v regionu způsobený jinými příčinami než v případě Josefíny. “Aktuálně je to kvůli covidovému období. Většina dětí ze sociálně slabších rodin nenavštěvovala školky rok nebo rok a půl, takových dětí tu máme spoustu,” vysvětluje. „ Dostanou se k nám ve věku šesti let, nemají předškolní návyky a jsou tam výrazná oslabení. To je jeden z největších problémů. Za poslední dva roky je nárůst odkladů hlavně z tohoto důvodu.“

Hodonínsko, Mostecko

Kromě Jesenicka pozoruje inspekce vysoké množství odkladů napříč celou republikou. Z analýzy ČŠI vyplývá, že druhé největší množství odkladů mají Hodonínsko a Mostecko, a to v průměru zhruba 24 procent. Jak ale ukazuje přiložená interaktivní mapa, ve srovnání s ostatními okresy příliš nevybočují. Průměrné množství odkladů se kromě Jesenicka pohybuje v rozmezí přibližně od 13 do 24 procent.