Potřebujeme posílit personál, zdůvodnil Stanjura navýšení rozpočtu Finančního analytického úřadu

Kvůli protiruským sankcím v souvislosti s agresí na Ukrajině už Česko zmrazilo majetek za několik miliard korun. Klíčovou roli v tom hraje Finanční analytický úřad. Příslušná sněmovní komise ho vyzývala k větší aktivitě. A později – po projednání výroční zprávy – navrhla, aby se navýšil jeho rozpočet. Ministr financí nyní potvrdil, že s dalšími prostředky počítá.

„Personální výdaje, možná nějaké nástroje pro další analýzy. Ty peníze se Česku určitě vrátí. Potřebujeme více analytiků, kteří se budou věnovat nejen sankcím, ale také boji s organizovaným zločinem,“ řekl Stanjura.

Člen sněmovní komise pro kontrolu FAÚ Jan Hrnčíř (SPD) se domnívá, že úřad je dlouhodobě podfinancován. „Je potřeba zaplatit analytiky, kterých je – vzhledem k úkolům, které úřad plní – málo. Určitě je třeba to posílit, což je samozřejmě spojeno s penězi,“ uvedl.

Výroční zprávu v polovině dubna komise projednávala bez ředitele. Zatím historicky jediný šéf tohoto úřadu totiž na konci března na vlastní žádost ve funkci skončil. Dočasně ho nyní vede šéf odboru analýz. Výběrové řízení na nového ředitele stále pokračuje.

Přihlásili se do něj dva lidé. Příští týden by mělo být jasné, zda obě žádosti splňují potřebná kritéria. „Předpokládám, že je to otázka několika málo týdnů, kdy se sejde výběrová komise a doporučí, koho jmenovat jako ředitele FAÚ. Předpokládám, že to bude v červnu,“ sdělil Stanjura.

Tou dobou by vláda mohla projednávat dvojici zákonů, které by provádění sankcí měly usnadnit. Mimo jiné se počítá s některými změnami právě i pro Finanční analytický úřad.