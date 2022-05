V pátek bude vedro, ukončí ho silné bouřky. Na víkend se ochladí, zpočátku bude foukat

Kde bouřky nebudou, naprší v pátek do deseti milimetrů srážek, ale kde budou, dosáhnou úhrny až třiceti milimetrů.

Zasáhnout by měly hlavně severozápad a sever Čech, zřejmě především Karlovarský a Ústecký kraj. Český hydrometeorologický ústav předpověď ještě upřesní.

Na velice jasný čtvrtek, kdy by se měly odpolední teploty pohybovat nejvýše mezi 21 a 25 a v Čechách až 28 stupni Celsia, naváže pátek, který bude ještě teplejší, ale již ne tak jasný. Zprvu bude polojasno, odpoledne ale od západu začnou přicházet bouřky, které mohou být ojediněle i silné.

V pátek se čekají teplotní rekordy

Nejvyšší teploty budou v pátek mezi 25 a 30 stupni. Meteoroložka Marie Odstrčilová předpokládá, že by mohly padnout historické teplotní rekordy pro 20. květen. „Teplotní rekord v pražském Klementinu je 30,3 stupně a je z roku 1797. Takže na mnoha místech jsou ohroženy teplotní rekordy,“ předeslala.

Bouřky také uvodí víkend. V sobotu dopoledne by se ještě mohly vyskytnout hlavně na východě republiky. „Už jich ale nebude mnoho. V průměru by mohlo spadnout do deseti milimetrů, ale v bouřkách až dvacet milimetrů srážek,“ upřesnila meteoroložka.

Po většinu soboty a v neděli by již příliš pršet nemělo, očekávat lze ojedinělé přeháňky. Sobota bude větrná s nárazy o rychlosti více než padesát kilometrů za hodinu. K večeru bude slábnout. Teploty budou výrazně nižší než v pátek. Po přechodu studené fronty spadnou maxima v sobotu na 20 až 24 stupňů Celsia, jen na jižní Moravě může být až 26 stupňů, v neděli se na některých místech nedostane teplota ani k dvacítce – bude nanejvýš 19 až 23 stupňů Celsia.