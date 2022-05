Na hokejový šampionát se vrací fanoušci. Zájem o přenosy ale očekávají i v restauracích

Letos český tým nečeká ani utkání s Ruskem, ani prázdná hala. Část fanoušků vyrazila do Finska už v pátek, další letí v sobotu ráno. Hokejový fanoušek Václav Kuzma pojede do zahraničí za hokejovou reprezentací poprvé díky výhře v soutěži. Vstupenky má na nedělní večerní zápas se Švédskem.

Naopak Aleš Tolar, který před covidovou pandemií jezdil na šampionáty pravidelně, letos cestu do Finska neplánuje. „Protože to je jenom letecky. Dvojzápas, na který jsme byli vždycky zvyklí jezdit my, to je tak třicet tisíc na jednoho, já jezdím se dvěma syny, takže devadesát tisíc, prostě to je bohužel moc,“ uvedl Tolar.

Samotné vstupenky na utkání v základní skupině se pohybují v přepočtu od dvanácti set do šesti tisíc. Na české zápasy jsou stále k dispozici tisíce volných míst. „Co si budeme povídat, Čechům se taky úplně nedaří, ale možná, že se ještě hecneme, a kdybychom začali předvádět pořádné výkony, tak možná na nějaké čtvrtfinále bychom jeli,“ podotkl Tolar.

Lidé mohou opět fandit v restauracích

Na zvýšené zisky se po třech letech těší restaurace. Loni mohly vnitřní prostory otevřít až v průběhu hokejového mistrovství na poslední tři zápasy českého týmu. Letos jsou například v plzeňské pivnici rezervace na všechna česká utkání obsazené už několik týdnů. „Mám radost. Konečně bude normální hokej,“ těší se výčepní Ondřej Pál z pivnice Sladovnická.

Loni musel personál i na zahrádkách kvůli covidu kontrolovat certifikáty, hlídat rozestupy a počet lidí u stolu. To je už také jinak. „My jsme zvýšili kapacitu, řekl bych, tak na trojnásobek, protože stoly mají větší kapacitu, než bylo přes covid,“ vysvětlil manažer Zahrádky Riegrovy sady David Salamon.

Letos se v Riegrových sadech na zápasy českého týmu vejde až šest set lidí. Celkově by tak během šampionátu mohlo projít touto zahradní restaurací až třináct tisíc hostů. Rozhodující ale bude kromě počasí to, jak se od soboty bude dařit českému týmu.

Hokejisté čekají na cenný kov od roku 2012, kdy právě ve Finsku skončili po výhře nad domácím týmem třetí. Zlatou medaili na mistrovství světa vybojoval národní tým naposledy před dvanácti lety.