ODS se v dubnovém modelu Kantaru dotahuje na vedoucí ANO. Zemanova podpora je dosud nejnižší

S odstupem následuje v aktuálním modelu SPD s jedenácti procenty a STAN s deseti procenty. Autoři průzkumu poukazují na to, že přízeň voličů SPD kolísá mezi jednotlivými vlnami dotazování v rozmezí tří procentních bodů. V dubnovém modelu si ve srovnání s předchozím měsícem polepšilo hnutí SPD o 1,5 procentního bodu. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s pěti procenty. Oproti březnu by ztratili 2,5 procentního bodu, což ukazuje na pokračování negativního vývoje voličské přízně.

ANO by zaujalo první místo se ziskem 27,5 procenta, oproti předchozímu modelu se výsledek nemění. ODS na druhém místě v dubnovém modelu posílila o 3,5 procentního bodu. Měla by tedy 26 procent.

Pod pětiprocentní hranicí, kterou musí strany překročit, aby se dostaly do dolní komory, by podobně jako v březnu zůstala KDU-ČSL, která by tentokrát měla 4,5 procenta. Z dalších stran, které nyní ve sněmovně zasedají, by se pod čarou ocitla také TOP 09, která by byla na třech procentech. Ta totiž v modelu ztrácí meziměsíčně dva procentní body.

Na třech procentech by byla také Přísaha, na 2,5 procenta by se dostala ČSSD a po dvou procentech by měli KSČM a Zelení.

Koalice SPOLU před ANO

Za zcela hypotetické situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnily dvě velké koalice tak, jako tomu bylo u říjnových voleb, by první místo připadlo uskupení SPOLU ve složení ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tato koalice by měla 33,5 procenta, oproti březnu o dva procentní body více. Upevnila by si tak vedení před hnutím ANO, které by v dubnu v tomto případě získalo 28,5 procenta.

Koalice Piráti a STAN má v tomto hypotetickém modelu třetí místo se ziskem 11,5 procenta, což je o čtyři procentní body horší výsledek než v předchozím průzkumu. Hnutí SPD by si polepšilo, a to na jedenáct procent. Další strany a hnutí jsou v dotyčném modelu pod pětiprocentní hranicí.