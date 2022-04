Češi nemají přehled o Slovensku. Většina si ale myslí, že mu rozumí, říká rozhlasový reportér Smatana

Slovensko zná Ľubomír Smatana velmi dobře – koneckonců se na něm narodil a čtyři roky tam strávil jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu. Jeho poslední cesta ho ale zavedla na Ukrajinu, kde informoval o válce s Ruskem. „Neměl jsem strach, protože jsem si byl celkem jistý, že na západní Ukrajině na hranicích to nikdo bombardovat nebude. To by musela být obrovská náhoda,“ říká s tím, že tak nebyl přímo ve válečné zóně.

„Snažil jsem se vyhýbat politickému zpravodajství. Musel jsem ho dělat, ale není to odraz země. Odraz země je to, co dělají normální lidé,“ říká a naráží na to, že většina Čechů podle něj Slovensku nerozumí. „Češi nemají dobrý přehled o tom, co se na Slovensku děje. Výlet do Tater neznamená, že rozumím Slovensku. Pokecám si tam s někým a je to sranda, ale není to zásadní vhled do duše Slováka nebo Slovenky.“

Nejdelší období strávil Smatana v zahraničí na Slovensku, kde působil v letech 2006 až 2010 jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. „Přihlásil jsem se, protože jsem věděl, že to umím udělat podstatně zajímavěji, než do té doby všichni dělali,“ vzpomíná na konkurz, který byl podle něj nastavený tak, aby ho vyhrál Slovák. Místo ale získal a čtyři roky přinášel, jak říká, hlavně příběhy obyčejných lidí.

Ještě předtím ale dva roky pracoval pro českou sekci čínského státního rozhlasu. Přihlásil se do ní na základě nabídky, která přišla všem zaměstnancům Českého rozhlasu. „Uvědomoval jsem si, že Čína je komunistická země, kde vládne jistý druh cenzury, a že tam nebudu moct dělat všechno, co bych chtěl dělat,“ vypráví.

„Byla to obrovská škola, protože jsem měl vstupy každou půlhodinu nebo hodinu. A asi si mě zapamatovali v ústředí,“ naráží na přesun do centrální redakce Radiožurnálu.

Svoje obavy ale zpětně označuje za liché, zejména proto, že stanici poslouchalo jen pár stovek lidí. „Vysílaly se tam nesmysly jako různá politická prohlášení, která byla napsána češtinou nepoužitelnou do vysílání,“ říká. Jeho prací tak bylo hlavně text upravit, jednou za čas ale mohl vyjet i mimo Peking a natočit vlastní reportáž.

„Bral jsem to tak, že každý stát má druh své propagandy. Oni tomu říkají, že šíří dobré jméno vlastního státu,“ přibližuje svůj tehdejší pohled. „Nebral jsem to jako zásadní propagandu, protože mi připadalo, že to nemůže mít žádný dopad. Byly to nesmysly a bláboly, které odpovídaly tomu, co se psalo za komunistů v Rudém právu. Spíš nám to bylo k smíchu.“

Regionální pohled

Práce reportéra ho baví, i když původně studoval biologii a chemii na plzeňské pedagogické fakultě a v 90. letech se živil manuálně nebo pracoval v cestovní kanceláři.

Právě z cest psal Smatana první reportáže do časopisů, do plzeňské pobočky Českého rozhlasu se dostal v roce 2000. „Ze začátku jsem trávil v rádiu hodně času, pořád jsem sledoval, co tam lidé dělají. A musel jsem se naučit točit reportáže,“ říká. „Regionální pohled je důležitý v tom, že se naučíte řemeslo a pak jdete dál,“ vzpomíná na začátky v plzeňském rozhlase.