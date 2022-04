Inflace ohrožuje seniory. Někteří se snaží si přivydělávat

„Lidé upadají do dluhů. Řeší situaci tím, že třeba vůbec netopí nebo se snaží spořit, kde se dá. Takže ten problém začíná být opravdu veliký,“ přiblížil ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Také podle ekonoma a ředitele pro výzkum společnosti CETA Aleše Roda jsou problémy viditelné. „Většinu svých výdajů dávají na takzvané nezbytné statky – nájem, jídlo, energie, léky, maximálně nějaká menší mobilita. Vysoká inflace, kterou momentálně pozorujeme, je velmi zatěžuje,“ řekl.

V nejtěžší situaci jsou podle neziskových organizací senioři, kteří žijí sami. Mnozí šetří i na jídle. Ti, kteří ještě zvládnou pracovat, a hlavně zaměstnání ve vysokém věku seženou, si pak často snaží dál přivydělávat.

Jiřímu Dvořákovi je 82 let a žije sám. Za nájem v Praze zaplatí zhruba polovinu svého důchodu. „Pak z toho platím ještě elektřinu – za tu 1660 korun a za plyn 1200,“ podotkl. Ze zbytku nakoupí hlavně jídlo. Oblečení nekupuje. Na dovolenou nebo zábavu mu peníze nezbývají. Aby ušetřil, sám si vaří. Rostoucí ceny v obchodech sleduje s velkými obavami. Úspory totiž nemá – je po oddlužení.

Sama žije i 85letá Eva Mazurová z Chrudimi. Před třiceti lety ovdověla. Z důchodu poplatí vše nezbytné – bydlení, energie a jídlo. „Nežiji rozmařilý život. Jsem zvyklá na šetření. Ne že bych úzkostlivě šetřila, ale že bych rozhazovala, to také ne,“ popsala. Každý rok tak vyrazí na krátký výlet po Česku. Nové věci si už ale příliš nekupuje. I ona si zvyšujících cen v obchodech všímá. Aby ušetřila, pěstuje si na zahrádce zeleninu i ovoce.

Josef Florián z Prahy si k důchodu ve svých 72 letech přivydělává jako vrátný na Univerzitě Karlově. Bývalý učitel si práce na akademické půdě váží. Navíc mu přivýdělek pomáhá tlumit dopady vysoké inflace. I proto, že vidí, jak rychle ceny rostou, snaží se nějaké peníze ušetřit. Bojí se, aby byl za pár let schopný alespoň to nejnutnější zaplatit. Podobně jako on se na důchod snaží připravit většina Čechů starších 54 let. Zhruba pětina z nich to ale vůbec neřeší.