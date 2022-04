Je dobře, že končí respirátory v dopravě, míní Konvalinka. Třetí dávku ale stále doporučuje všem

O covidové variantě omikron se dříve hovořilo jako o něčem, co rychle populaci promoří. To se ale podle Konvalinky nesplnilo. „To byla naděje, kterou jsem i já opakoval. Omikron je méně nebezpečný než delta, ale pořád je srovnatelně patogenní jako ta původní varianta. Stále to vidíme v komunitách, které nejsou proočkované a promořené, tam omikron způsobuje velikou zátěž pro nemocnice,“ sdělil.

To, že u nás omikron nezpůsobuje vážnější problémy, je podle Konvalinky tím, že Česko je relativně slušně proočkováno. Je to ale také promořeností, i když Konvalinka tvrdí, že to bylo za příliš vysokou cenu. Měl na mysli počet úmrtí v souvislosti s koronavirem. „Přes devadesát procent naší populace se už setkalo s tím virem, čili to je ten důvod, proč omikron nezpůsobuje tak vážné problémy,“ míní.

Zájem o očkování ale nadále opadá. Podle Chlíbka má však stále velký smysl. „Zatím jsme neobjevili žádný zázračný lék ani jiná opatření. Proto to očkování zůstává, a já věřím, že do budoucna i zůstane něčím, co je schopno nějakým způsobem regulovat výskyt a cirkulaci viru v populaci,“ řekl.

Proočkovanost u seniorů je podle Chlíbka až 95 procent

Podle Chlíbka je aktuálně v České republice naočkováno více než 65 procent populace. „Pokud se ale podíváme na populaci, pro kterou je vakcína dostupná a schválená, tak dosahuje až 95 procent u seniorů, proočkovanost u lidí v produktivním věku se pohybuje mezi 70 až 80 procenty,“ uvedl.

Podle předsedy vakcinologů se dá na podzim opět očekávat, že nakažených koronavirem bude přibývat. „Proto určitě budou vybrané kategorie lidí, u kterých bude nutné na začátku sezony jejich ochranu očkováním opět posílit. U chřipky se tak děje každoročně,“ sdělil Chlíbek. Myslí si ale také, že u mladších a zdravých jedinců čtvrtá dávka možná nebude nutná.