Milostivý bude i podzim. Dlužníci od září dostanou možnost splatit dluhy bez úroků

Že by se mohlo milostivé léto zopakovat, připustil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Na světě již je dohoda vládní koalice a opozice, podle které by mělo být druhé milostivé léto tříměsíční a začít 1. září. Dlužníci budou mít opět šanci splatit pouze jistinu spolu s paušální odměnou pro exekutora. Ta bude proti prvnímu kolu vyšší, bude činit 1815 korun (1500 korun plus DPH).

Vláda chce návrh poslat do Poslanecké sněmovny do konce měsíce s návrhem, aby jej poslanci schválili zrychleně v jediném čtení. Díky tomu by mohla začít platit od 1. července.

Zpožděná odpověď již nezmaří naději na konec exekuce

Autoři první úrokové „amnestie“ Marek Výborný (KDU-ČSL) a Patrik Nacher (ANO) by chtěli opravit to, co považují za hlavní nedostatek prvního milostivého léta – tedy to, že se z exekucí nevymaní ten, s kým exekutor nekomunikuje.

„Místo za patnáct dnů odpoví za měsíc a on mine tu lhůtu milostivého léta, která je od-do,“ ozřejmil Nacher praxi, která v některých případech oddlužení zhatila. Výborný uvedl, že se setkal „s řadou exekutorských úřadů, které nekomunikovaly s dlužníky tak, jak by měly“. Z návrhu vyplývá, že se milostivé léto žadateli prodlouží o dobu, o kterou se zpozdí odpověď exekutora.