Ministerstvo dopravy chystá změny. Za volant už od sedmnácti let, držení mobilu při řízení za čtyři body

V běžném provozu skoro sedmnáctiletý Jan Ušela za volant ještě nesmí. Na okruhu už je ale vicemistr republiky v automobilovém slalomu juniorů. „První auto jsem začal řídit ve čtrnácti, naježděno už mám dvě a půl sezony,“ sděluje Ušela.

Na okruhu každou sezonu najezdí přes dvě stě kilometrů. Na závody nebo tréninky ho ale někdo musí odvézt –⁠ hlavně strýc. „On je hodně rozvážný, vnímá to, co mu člověk říká, jako řidič je kliďas,“ říká Martin Ušela o svém synovci.

Podle plánu ministerstva dopravy by po absolvování autoškoly mohl do provozu člověk právě už v sedmnácti letech, ovšem pod dohledem jiného šoféra, který má řidičák alespoň deset let a má čisté konto trestných bodů.

„Tam, kde to zavedli, se to opravdu velmi pozitivně projevilo právě na počtu nehod u těch začínajících řidičů, protože mají vedle sebe v tom prvním roce někoho, kdo je upozorňuje na možná rizika a vede je k větší ohleduplnosti,“ prohlašuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle bývalého ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO) je někde ještě nižší věk, domnívá se však, že sedmnáct let je minimální hranice, která by měla být.

Přísnější podmínky během prvních dvou let

I na takového řidiče by se vztahoval takzvaný řidičák na zkoušku. Tedy během prvních dvou let by pro něj platily přísnější podmínky. Ministr chce, aby po závažnějších přestupcích musel takový šofér absolvovat kurz a také přezkoušení. Bodovou hranici by ale podle Kupky mohl mít stejnou jako ostatní.

„Dává smysl nastavit prevenční kurzy pro ty, kteří spáchají několik přestupků během prvních dvou let, a zároveň zvážit, jestli ta bodová hranice nemá být nižší,“ míní předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN). Podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy by řidiči měli prokázat, že se v provozu budou chovat správně.