Ve čtvrtek ubylo v Česku případů covidu. V Německu je nejvyšší sedmidenní incidence od počátku pandemie

Ve čtvrtek testy v Česku potvrdily 7174 nových případů covidu-19. Bylo to o 981 méně než před týdnem a zároveň nejméně ve všední den od letošního 7. ledna. Opět ale klesl počet provedených testů. V nemocnicích bylo ve čtvrtek 1945 lidí s pozitivním testem na covid, nejméně za poslední dva měsíce. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V Německu sedmidenní incidence opět dosáhla rekordní hodnoty, a to 1756,4 případu na sto tisíc obyvatel.