ŽIVĚ: Premiér Fiala mluví ve speciálu Událostí, komentářů o invazi na Ukrajinu

Ocenil také to, že Ukrajinci s ruskými jednotkami bojují ze všech sil. „To Vladimir Putin určitě nečekal,“ myslí si Fiala. Zdůraznil, že naději mu dává i to, že Česko je součástí NATO i Evropské unie, což nás podle něj chrání.

Zavzpomínal i na dobu, kdy navštívil Charkov. „Setkal jsem se s mladými lidmi, kteří byli nadšení, že žijí na svobodné Ukrajině,“ zmínil. Proto je teď pro premiéra velmi těžké sledovat, jak je město bombardováno. Zpětně se domnívá, že protiruské sankce měly být silnější po anexi Krymu v roce 2014.

Fiala: Pomoc musí být rychlá, neřešme detaily

„Ukrajinci jsou Evropané, bojují za nás,“ má jasno Fiala. Proto je podle něj důležité pomoci Ukrajincům co nejvíce ve velmi krátké době a neřešit detaily. A to i v řádu hodin. NATO podle něj přímo v zemi zasáhnout nemůže, protože by to znamenalo válku s Ruskem a tím pádem i světovou válku.

„Rusko má dlouhodobě imperiální sklony, Vladimir Putin se ho snaží obnovit minimálně v hranicích bývalého Sovětského svazu,“ myslí si Fiala. Rusové nyní podle něj útočí na národ, který je jim nejbližší. Oslabit Putina podle něj mohou přímo Rusové. Premiér připomněl, že ruské útoky se nyní stupňují a míří už i na města a civilní obyvatelstvo.