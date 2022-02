Na severu Čech jsou rozvodněné řeky. Meteorologové varují před velmi silným větrem

Výstrahu na velmi silný vydali meteorologové s platností od 4 do 11 hodin pro Karlovarský Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Středočeský kraj, Prahu, západní části Libereckého kraje a Kraje Vysočina a většinu Pardubického kraje s výjimkou Králicka a Žamberecka. Pro zbytek republiky kromě Zlínského kraje je vyhlášena výstraha s nižším stupněm nebezpečí. Ta bude platit i v Čechách po vypršení původní důraznější výstrahy. Na Moravě bude silně foukat do 15 hodin, v Čechách až do úterního rána.

Vzestup vodních hladin na první a na Trutnovsku i druhý stupeň povodňové aktivity hrozí do 18 hodin na severu republiky, hlavně v Čechách, ale okrajově i ve Slezsku a na Moravě – od Rumburku po Bruntál.