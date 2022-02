Pohonné hmoty jsou nejdražší za poslední dva měsíce. Za levnějším benzinem lidé vyráží do Polska

Expertní tým z Univerzity Karlovy (UK) navrhl, aby měla maturita do budoucna dvě podoby. Vedle té běžné by středoškoláci mohli získat maturitu profesní, která by dostačovala pro výkon povolání, ale ne pro studium vysoké školy. Součástí maturity by se mohlo stát i skládání maturitních či absolventských prací s obhajobou. Think-tank UK Vzdělání21 plán představil na tiskové konferenci. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) doplnil, že návrh jeho resort zohlední při rozhodování o změně podoby zkoušky, kterou chce představit na jaře příštího roku.