Vláda hledá úspory v rozpočtu, Stanjura by letos chtěl ušetřit mimo jiné na obraně

„Bývalý ministr ten proces nezvládl a přestože ty peníze měl plánované na rok 2022, tak teď už víme, že v roce 2022 nebudou potřeba. Považuji tedy za zbytečné, aby tam byly započteny, může to být v řádu několika miliard,“ přibližuje Stanjura.

Dvě procenta HDP

Česko slíbilo Severoatlantické alianci, že bude v dohledné době dávat na obranu dvě procenta HDP. Fialova vláda chce závazek splnit za tři roky. To v příštích letech znamená zvyšovat výdaje na obranu o víc než deset miliard ročně.

Případné úspory by splnění závazku oddálily. Ministryně obrany Černochová v pondělí nechtěla změny v obranném rozpočtu komentovat. Třeba šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je ale k záměru ministra financí ušetřit na armádních zakázkách několik miliard zdrženlivá. „Peníze na obranu bychom měli krátit až jako poslední v případě, jestli na ně vůbec sahat,“ myslí si Pekarová Adamová.

„Každý resort bude muset v letošním roce, který je opravdu ten nejkrizovější, dokázat ušetřit a některé investice, které jsou důležité, odložit,“ kontruje ministr práce a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„V roce 2025 chtějí, aby do obrany šly dvě procenta HDP. V té době to bude zhruba 150 miliard, takže já si to moc neumím představit,“ kritizuje bývalá ministryně financí a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.