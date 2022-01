Jsme na hraně kapacit, na omikron se ale nešlo lépe připravit, říká praktik Šonka

„Zatím se ukazuje, že omikron je zátěž pro primární sektor – ambulantní péči, v nemocnicích příliš pacientů nekončí. Jsem optimista, věřím, že to takhle zůstane,“ přeje si Šonka. Přiznává ale, že praktičtí lékaři už jsou pod tlakem dlouho. „I na podzim se většina pacientů léčila ambulantně u praktických lékařů. Máme denně přes sto kontaktů s pacienty,“ přibližuje Šonka.

„Zvládat se to dá s naprostým vypětím sil. Museli jsme odložit všechno ostatní, co snese odkladu,“ doplňuje předseda praktiků. „Většina kolegů, kteří se nakazili, má lehký průběh, ale problémem to je,“ upozorňuje na nemocnost zdravotníků Milan Kubek. Doufá, že nebude nutné, aby ti, kteří jsou nakažení, chodili i přesto pracovat do nemocnic.

Mrzí ho ale, že se zpomalilo tempo očkování. „Na podzim s velkou pravděpodobností přijde další vlna, nikdo neví, jaká. Měli bychom na ni být připraveni, virus neřekl poslední slovo,“ varuje Kubek. Lidi je dle něj potřeba motivovat k tomu, aby se očkovali. „Povinné očkování je poslední možnost, ale tady se nedělá vůbec nic,“ kritizuje Kubek jak minulou, tak už i současnou vládu.