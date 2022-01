Místopředsedou sněmovny bude nejspíš Havlíček, říká Pekarová Adamová

Vláda ve středu bude žádat o důvěru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny očekává, že debata poběží nejméně do večerních hodin. „Patří to k demokratické diskusi. Připravuji se na to i z hlediska řízení schůze a doufám, že udržíme kultivovanost a debata bude mít úroveň, jakou si zaslouží,“ uvedla Pekarová.

Podle ní je klíčové dbát na dodržování jednacího řádu, není nutné ho nijak upravovat. Konkrétní plán nemá ani pro interpelace. „Docházka byla v minulém volebním období velmi tristní, věřím, že Fialova vláda nepotřebuje nic mít změněno na to, aby docházku měli ministři lepší. Interpelace jsou jednou z našich klíčových úloh,“ zdůraznila.

Místopřesedou sněmovny bude nejspíše Havlíček

Ve vedení Poslanecké sněmovny chybí jeden místopředseda, ANO jako nejsilnější opoziční strana nominovalo bývalého vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a dopravy v minulé vládě Karla Havlíčka (ANO). Pekarová Adamová se domnívá, že bude zvolen.

TOP 09 dříve odmítala případnou nominaci Radka Vondráčka (ANO), předsedy sněmovny v minulé vládě. Předsedkyně sněmovny postoj i zpětně obhajuje.

„Zachovali jsme se férově, když jsme řekli ještě před volbou, že tato nominace bude marná, že ji nepodpoříme. Není nárok na to říct si, toho nominujeme a ten bude zvolen,“ míní. „Žádného místopředsedu koaliční vlády opoziční poslanci za hnutí ANO nevolili. Tak kde vzniká jejich nárok na reciprocitu?“ ptá se.

Vondráček podle ní selhal v některých úlohách, které jako předseda Poslanecké sněmovny měl. Připomněla také jeho vystoupení na večírku na půdě dolní komory Parlamentu, kdy stál na předsednickém pultu, hrál na kytaru a zpíval.

„Někteří měli možná další důvody, třeba vazby, které se snažil tvořit v rámci Číny, Ruska. V tomto směru je naše legitimní právo zvolit si, jak uznáme za vhodné, podpořit kandidáta, kterého chceme,“ zdůraznila. Havlíček podle ní takové emoce nebudí, očekává proto, že křeslo místopředsedy obsadí.

S prací ministra zdravotnictví je Pekarová spokojená

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, jeden ze dvou ministrů TOP 09 ve vládě, si podle předsedkyně sněmovny vede v nové roli dobře. „Jsem spokojená s tím, jak se stává stále komfortnější jeho komunikace, jak si na velmi nelehké pozici vede. Je to jedno z nejklíčovějších ministerstev v době, kterou prožíváme. Vede si dobře,“ myslí si.

Vládní koalice se plánovala zaměřit na to, aby se co nejvíc českých seniorů, tedy nejzranitelnější skupina obyvatel, očkovalo proti covidu-19. Ani jednu dávku vakcíny nicméně ještě nemá 383 tisíc lidí nad šedesát let. „Pozornost se teď věnuje tomu, aby ti, kteří už zájem měli, byli co nejrychleji naočkováni i třetí dávkou,“ řekla k tomu Pekarová.

Ministerstvo se podle ní zaměřuje na dostupnost očkování. Ohledně dalších otázek na očkování odkázala na ministra Válka, vláda podle ní nechce postupovat tak, aby se k jednotlivým otázkám vyjadřovalo více politiků a na veřejnost se dostávala rozporuplná vyjádření.

„Je to žádoucí i proto, že vláda má pět stran, bylo by matoucí pro veřejnost, kdybychom se dozvídali jednotlivé dílčí názory aktérů. Když se přijde s finálním rozhodnutím, mohlo by to pro mnohé být zklamání,“ míní.

Zeštíhlení státu, ale více náměstků

Koalice SPOLU před volbami mluvila o tom, že v rozpočtu najde osmdesátimiliardové úspory. „Do středy předložíme ministrovi financí návrh, kde ušetříme. Bude to celkově deset procent na provozních a investičních výdajích. V rámci toho nacházíme úsporu na zahraničních cestách, službách, které nakupuje sněmovna, jako je například tlumočení,“ upřesnila Pekarová.

V těchto dnech se podle ní jednotlivé resorty soustředí na to, aby našly možné úspory, jejich návrh předají ministerstvu financí. „Za kapitolu Poslanecké sněmovny tato čísla pracovně dávám v tomto týdnu k dispozici ministerstvu, které pak v řádu dnů, maximálně jednotek týdnů bude muset mít hotový první návrh, který půjde do sněmovny,“ uvedla předsedkyně TOP 09.

Navzdory tomu, že koalice deklarovala zeštíhlování státního aparátu, bude mít o Poslanecká sněmovna o jednoho místopředsedu více a někteří ministři také plánují mít více náměstků. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) například oznámila, že bude mít dva. Pekarová rozhodnutí obhajuje.

„Když přijdete na ministerstvo, kde jsou mnozí díky služebnímu zákonu v pozicích neotřesitelní, a chcete tam začít prosazovat svoje priority, potřebujete k tomu spolupracovníky, které si sama vyberete,“ řekla.