Vláda zruší elektronickou evidenci tržeb, potvrdil premiér

V první den fungování elektronické evidence před pěti lety chodil Andrej Babiš (ANO) – tehdy ještě jako ministr financí – vysvětlovat zavedení EET přímo podnikatelům. I tam slyšel kritiku. Někteří si stěžovali třeba na finanční náročnost systému.

Teď kvůli pandemii podnikatelé tržby mohou, ale nemusí registrovat do systému. Nová vláda ho plánuje zrušit úplně. „V elektronické evidenci tržeb určitě nechceme pokračovat, ale to jsou ty další kroky, ke kterým se musíme dostat. První, co musíme řešit, jsou covidová opatření a jsou to ceny energií,“ řekl premiér Fiala.

Konkrétní datum konce evidence tak zatím jasné není. Záležet bude také na tom, kdy vláda návrh na zrušení vůbec připraví. Ministr financí rozhovory odmítá. Jeho předchůdkyně rušení EET považuje za chybu.