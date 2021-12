Půl roku od ničivého tornáda. Dokument mapuje přípravy na Vánoce v zasažených rodinách

Půl roku po tornádu jsou podle záběrů z výšky vidět nové střechy na domech, proluky po dvou stech zdemolovaných domech ale zůstaly. V časosběrném dokumentu, jehož část se odvysílala ve čtvrtek v pořadu 90' ČT24, zmapovala redaktorka Barbora Žítková, jak se obce na Hodonínsku a Břeclavsku z katastrofy vzpamatovávají. Výsledný snímek bude popisovat celý jeden rok po tragické události.

Například Vít Pavka z Mikulčic bude trávit Vánoce v provizorních podmínkách – ve svém vinném sklepě. Prvotní cíl mít novostavbu po zničeném domě do konce roku totiž nestihl. Po šesti měsících je na místě pouze základová deska.

Rodina Mackových se naopak nastěhovat zpátky do svého stihla těsně před svátky. V nově opraveném domě bylo vánoční cukroví vůbec první zkouškou pro novou troubu. „Jsem ráda, že my už to máme relativně za sebou. Strašně bych lidem přála, aby byli co nejdřív doma,“ říká Irena Mackových z Moravské Nové Vsi.